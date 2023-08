Cade da scala a Guastalla, 82enne si infortuna

Una pensionata di 82 anni è rimasta ferita, nella tarda mattinata di ieri, nella sua abitazione in località Solarolo di Guastalla, cadendo da una scaletta su cui era salita, pare per montare delle tende a una finestra. Improvvisamente deve essere scivolata, cadendo sul pavimento. Poco dopo sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale col personale dell’autonfermieristica per le prime cure. La pensionata, nel frattempo assistita da una vicina di casa, è stata poi accompagnata al vicino pronto soccorso ospedaliero, per completare gli accertamenti clinici. Ha riportato varie ferite e un trauma cranico. Non risulta essere in pericolo di vita.