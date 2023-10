Cade da solo con la bicicletta a Scandiano: grave 67enne

Momenti di grande paura per un ciclista rimasto gravemente ferito a Scandiano. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri nella zona di via Pianderna. Un uomo di 67 anni è caduto da solo dalla sua bicicletta. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una caduta autonoma senza il coinvolgimento di altri mezzi. È stata poi attivata la centrale operativa del 118 che ha coordinato l’emergenza e inviato urgentemente sul posto i mezzi per i soccorsi al ciclista. Il 67enne, dopo le prime cure ricevute sul luogo dagli operatori inviati dal 118, è stato in seguito portato (in codice rosso) all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. È stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Le sue condizioni di salute ieri pomeriggio sono state giudicate gravi dai medici.