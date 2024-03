Cade dallo scivolo e sviene. Paura per una bimba

Ha perso l’equilibrio mentre saliva su un piccolo scivolo, in un parco attrezzato in via Boccaccio, in un quartiere residenziale a Sorbolo Levante di Brescello. E’ accaduto poco prima delle 10 di ieri. La bambina, di quattro anni, era coi genitori nel parco vicino casa, a giocare, approfittando della mattinata di sole. Improvvisamente si è verificata la caduta quando la bimba era quasi arrivata alla pedana di accesso alla discesa. Una caduta da circa un metro e mezzo di altezza, con la piccola che ha battuto la testa.

Inizialmente pare abbia perso conoscenza per alcuni istanti, per poi apparire come assopita. Comprensibile la preoccupazione dei genitori, i quali hanno subito dato l’allarme ai soccorsi. La centrale operativa del 118 ha subito inviato l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio con l’autoinfermieristica. A loro si è aggiunto anche il personale dell’elisoccorso, arrivato dalla vicina Parma. In pochi minuti i soccorsi sanitari sono arrivati sul posto, al parco del quartiere di via Boccaccio, prendendosi cura della bambina. Per fortuna gli effetti dell’intervento del personale sanitario ha iniziato a dare da subito dei risultati positivi, con la bambina che ha ripreso perfettamente conoscenza, pur restando spaventata per quanto accaduto. Dopo i primi accertamenti, la piccola è stata caricata a bordo dell’elisoccorso – nel frattempo atterrato in un’area vicina al parco, non distante dalla zona industriale della frazione – per essere trasportata rapidamente all’ospedale Maggiore di Parma, presa in cura dal personale della Pediatria.

Antonio Lecci