Cade durante l’arrampicata: ferita una 24 enne

Cade durante l’arrampicata alla Pietra di Bismantova un’alpinista per mancato appiglio. L‘infortunio sulla rupe della Pietra è accaduto domenica pomeriggio, vittima una scalatrice di 24 anni residente a Montecchio. Pronto l’intervento dei soccorritori del Soccorso Alpino Stazione Monte Cusna che hanno provveduto al recupero della giovane, che ha riportato dei traumi seri. L’alpinista stava scalando con amici il versante del Torrione Sirotti quando le è scivolato un appiglio ed è precipitata per diversi metri, procurandosi diversi traumi, tra cui un trauma cranico commotivo. Per il recupero era stato attivato EliPavullo ma purtroppo, per difficoltà oggettive, non è stato possibile il recupero dell’infortunata tramite verricello. Il velivolo è quindi atterrato alla piazzola predisposta a Castelnovo Monti, dove una squadra del Saer Monte Cusna ha caricato a bordo del mezzo fuoristrada l’equipe tecnico-sanitaria e l’ha portata sul luogo dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, la 24enne è stata stabilizzata e affidata all’elisoccorso per il trasporto all’ospedale cittadino.

s. b.