Cade in azienda: soccorso

Soccorsi mobilitati per un infortunio sul lavoro. Un uomo è stato trasportato in ospedale in seguito a una caduta in un’azienda della zona industriale di Brescello. È accaduto verso le 21 dell’altra sera, in strada per Cadelbosco, alla periferia del paese. Per cause accidentali un uomo è rovinato a terra da un’altezza di almeno un paio di metri, mentre stava lavorando. I colleghi in azienda si sono accorti di quanto accaduto e hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio, intervenuta con l’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure, l’infortunato – sempre rimasto cosciente ma dolorante dopo l’impatto al suolo – è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita.