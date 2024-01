Cade in casa e batte la testa

E’ stato trasportato in condizioni critiche al Santa Maria Nuova di Reggio, ieri subito dopo la mezzanotte, un cittadino straniero poco più che sessantenne, rinvenuto dai familiari nella sua abitazione, dove era caduto – forse per un improvviso malore – per poi battere con violenza la testa, procurandosi conseguenze molto gravi. Verso le 20 l’ultimo contatto con i familiari dell’uomo, che era da solo in casa, a Villarotta di Luzzara.

A mezzanotte, al rientro dei parenti, è stato visto a terra, in una pozza di sangue. Si è subito capito che la situazione era molto serie. Immediato l’allarme al 1187. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in prognosi riservata. Non è chiaro quando sarebbe avvenuta la caduta, probabilmente dovuta a malore.