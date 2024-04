Cade in moto, finisce in ospedale

Un uomo è rimasto ferito ieri notte in un incidente accaduto in Strada Viazza, a Brescello. Per cause da accertare, pare che abbia perso l’equilibrio in modo autonomo, finendo sull’asfalto mentre era alla guida di una moto. Sul posto, verso le 24, sono intervenuti i volontari della Croce azzurra di Poviglio con il personale dell’autoinfermieristica della Croce rossa di Guastalla. Dopo le prime cure, il centauro è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non risultano preoccupanti.