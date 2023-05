Cambia la sosta in centro: servirà il disco orario "Maggior ricambio, aiuterà negozi e cittadini"

Cambia il sistema della sosta in alcune zone del centro storico di Poviglio.

Nei giorni scorsi è stato annunciato il progetto in una partecipata assemblea ospitata al centro culturale di via Parma, con il sindaco Cristina Ferraroni che ha illustrato le novità, coadiuvata dagli architetti Mariachiara Gandolfi, Davide Bernazzali e Roberto Denti, i quali sono entrati nel dettaglio tecnico delle variazioni previste. Le aree interessate direttamente dall’intervento sono viale Diaz e via don Pasquino Borghi, per un costo complessivo di 700 mila euro, grazie a un finanziamento con del Pnrr. Per via Don Borghi è prevista una spesa di 200 mila euro, mentre mezzo milione servirà per viale Diaz.

"Abbiamo compiuto una riflessione sulle piste ciclopedonali, ma anche su un nuovo sistema di sosta che possa permettere un ricambio maggiore e più comodità per i cittadini che frequentano il centro storico. Abbiamo preso anche accordi – ha spiegato il sindaco – affinché il personale scolastico non debba occupare stabilmente tutti i posti auto vicino la scuola. Per questo la sosta verrà regolata con disco orario, migliorando il servizio agli utenti dei servizi e dei negozi del centro storico".

Annunciati nuovi percorsi ciclopedonali, la sostituzione delle panchine, che saranno tutte di colore rosso, come simbolo della lotta contro la violenza alle donne.

Entro fine mese dovrebbero iniziare i lavori, per concludersi il prossimo autunno.

Diverse le domande poste dai cittadini, in particolare sulle nuove disposizioni dei parcheggi, con la richiesta di non diminuire i posti auto al momento a disposizione nel cuore del paese.

a.le.