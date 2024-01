Cambio di gestione al bocciodromo. Arriva l’ads Gazze Canossa

Cambia gestione il bocciodromo comunale e dell’annesso edificio di via Caduti di Russia a Ciano. Esce l’associazione "Aps Centro Sociale Canossa", entra l’Ads Gazze Canossa che ne ingloba tutte le attività. Per i frequentatori delle piste nei fatti non cambierà nulla. Il consiglio dei soci del Circolo nella seduta tenutasi il 7 dicembre, all’unanimità ha deliberato che a partire dal primo gennaio il Circolo avrebbe cessato la propria attività di centro sociale, rinunciando alla convenzione con il Comune che altrimenti sarebbe scaduta nel maggio 2027. "Come da Statuto interno – si legge nel verbale – i nostri fondi verranno devoluti all’Asd Gazze Canossa. Inoltre il consiglio delibera all’unanimità che le nostre attività verranno assorbite da tale associazione". La decisione ha espresso purtroppo "gravi difficoltà a tenere in vita l’associazione e a proseguire nell’attività di gestione… a seguito delle complessità amministrative derivanti dall’entrata in vigore del Decreto legislativo" che ha operato un riordino complessivo delle norme che regolano il Terzo Settore anche in relazione all’aspetto economico-finanziario (viene ad esempio vietato l’indebitamento e imposta una gestione contabile che difficilmente le piccole associazioni basate sul volontariato riescono ad assicurare con continuità). Il bocciodromo è un impianto compreso nel perimetro del più ampio del Centro Sportivo "A. Cavandoli". Il 19 dicembre, la giunta del sindaco Luca Bolondi ha approvato una convenzione per la riqualificazione e la gestione del Cavandoli e della palestra annessa al plesso scolastico di Ciano. La controparte è appunto l’associazione "Gazze Canossa" che vede riunite la Asd Gazze e la Asd "Unione Sportiva Barcaccia" di San Polo. Questo soggetto ora subentra per "novazione" anche nella gestione del bocciodromo. Nella delibera comunale si sottolinea come la società si impegna "a consolidare e ampliare la propria attività sportiva con particolare attenzione alle attività del settore giovanile e agli aspetti educativi dello sport, a collaborare con le altre realtà associative del territorio, sportive e non, per favorire la pratica di attività sportive e anche ricreative favorendo l’aggregazione di tutte le fasce sociali ed anagrafiche".

Francesca Chilloni