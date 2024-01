"Camminiamo insieme", il libro scritto dai parrocchiani affronta il tema della solitudine

“Camminiamo Insieme” è il titolo del libro scritto da alcuni parrocchiani dell’Unità Pastorale 41 (Quattro Castella), su ispirazione dell’opera letteraria “La vita lunga. Lezioni sulla vecchiaia” di Papa Francesco. Grazie al contributo dato alla stesura del libro, da parte di varie associazioni culturali e sociali del Comune, sono state messe nero su bianco riflessioni sulla solitudine che spesso colpisce le persone anziane e fragili. In un incrocio di vita e sentimenti si raccontano incontri, amicizie e vicissitudini dal risvolto comico e alcune volte anche doloroso. Don Sergio Pellati, che da 4 mesi è il nuovo parroco delle parrocchie di Quattro Castella, ha voluto ringraziare chi ha collaborato alla realizzazione di questo libro. "Interessarsi del mondo degli anziani oggi non è scontato – dice il don – considerando che il numero crescente di persone che entrano nella ’vecchiaia’ aumenta con l’allungarsi della vita e quindi il libro incrocia una realtà sempre più presente. Credo sia questo il merito di quanto riportato e di chi lo ha pensato e realizzato. Consiglio a tutti, a me per primo, un’attenta lettura". Era don Andrea Contrasti alla guida dell’Unità Pastorale 41, che comprende le parrocchie di Quattro Castella, Roncolo, Salvarano e Montecavolo, quando è nata l’idea di realizzare il libro. "Il testo che avete fra le mani– afferma don Andrea, ora parroco nel comprensorio di Sassuolo – testimonia la vivacità e lo spirito d’iniziativa di un gruppo di persone che desidera mettere in circolo le idee, favorendo riflessioni su temi importanti per la vita di tutti, che si snoda attraverso le diverse età". Il libro è stato presentato in Comune con il sindaco Alberto Olmi.