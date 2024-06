"Campagna elettorale dura ma emozionante. Ripartirò dalla pace"

Un’occhiata alla trasmissione di Mentana, una al computer. E per spezzare la tensione, una partita a stecca. La giornalista Sabrina Pignedoli, 40 anni, reggiana di Nismozza (nella foto, il voto a Ventasso) europarlamentare uscente – e capolista dei 5 Stelle nella circoscrizione Nord-Est – segue le proiezioni al comitato dei 5 Stelle a Castenaso di Bologna.

"Una campagna dura ma di grandissima soddisfazione. Ho conosciuto tante piccole realtà. Di tanti attivisti sono diventata amica. Mi hanno aperto le porte di casa, invitato a pranzo. Mi hanno regalato un po’ della loro famiglia quando ero lontano dalla mia. Dal 2 maggio sono stata in gioco 7 giorni su 7".

C’è qualcosa che Pignedoli non dimenticherà. "Le richieste della gente. E tanti episodi. In queste settimane ho parlato, ascoltato, ballato il liscio con le persone. Non dimenticherò l’evento di Ravenna con Moni Ovadia, Alessandro Orsini e Francesca Albanese a Ravenna, davanti a 300 persone, o la visita del papà di Assange".

Le prime proiezioni non sembrano incoraggianti. "Le destre stanno avendo grande successo. La preoccupazione è anche relativa alla formazione della maggioranza del parlamento". C’è un altro motivo di rammarico: "Il forte astensionismo". La giornalista reggiana con tutta probabilità tornerà a Bruxelles. "Se sarà così ripartirò dai temi della pace, dalla libertà di stampa e Assange, dalla lotta alle mafie a livello europeo". Ma c’è anche un piano B. "Ho tanti progetti. Anche una mia etichetta di vino".

Andrea Fiori