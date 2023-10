Campagnola, raffica di incidente con ciclisti feriti

Campagnola (Reggio Emilia), 10 ottobre 2023 – Diversi incidenti stradali si sono verificati nella Bassa Reggiana. A Campagnola, sulla Provinciale 30 in località Ponte Vettigano, nel pomeriggio i soccorsi sono stati mobilitati per un ciclista di 38 anni, residente in paese, caduto sull’asfalto dopo l’urto con una autovettura Land Rover Discovery con a bordo una donna di 44 anni, abitante a Fabbrico. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’autoinfermierista per le prime cure al ciclista, poi trasportato in ospedale per completare le medicazioni. Le sue condizioni non risultano gravi. Rilievi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Guastalla. Altro incidente con auto e bici in mattinata, in via Padre Alai, sempre a Campagnola, con un ciclista urtato da un’auto e rovinato sull’asfalto. La Croce rossa di Fabbrico lo ha trasportato in ospedale per medicare traumi non gravi. Rilievi della polizia locale. Sempre scontro auto-bici, la sera prima a Novellara, in via De Nicola, con un 26enne rimasto ferito e poi trasportato in ospedale in ambulanza. Non risultano essere in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.