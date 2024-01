Campegine, armati di pistola rapinano la tabaccheria

Campegine (Reggio Emilia), 24 gennaio 2024 – Caccia agli autori di una rapina messa a segno verso le 10 di oggi da due uomini, con volto coperto da passamontagna, uno dei quali era armato di pistola (non è chiaro se giocattolo o realmente in grado di sparare), in una tabaccheria a Caprara di Campegine. Proprio sotto la minaccia dell’arma, i due malviventi si sono fatti consegnare dalla titolare il denaro che nelle due casse, per un valore ancora da quantificare, che dovrebbe ammontare ad alcune migliaia di euro. Una volta ottenuti i soldi, i due rapinatori sono fuggiti a bordo di una vettura di piccola cilindrata. Subito dopo è scattato l’allarme al 112, facendo intervenire sul posto i carabinieri per avviare le indagini. Mentre una pattuglia di Castelnovo Sotto si recava sul posto per raccogliere le prime informazioni e l’identikid dei banditi, altri equipaggi del 112 si mettevano alla ricerca dei rapinatori, in tutta la zona compresa tra la val d’Enza, la Bassa e la vicina provincia di Parma. Immediata anche la richiesta di visionare le immagini della videosorveglianza per poter ottenere elementi utili alle indagini. Non risultano conseguenze fisiche alle persone.