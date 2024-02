Camurri (FdI) in Consiglio al posto di Moretti

Domani alle 19, alla seduta del consiglio dell’Unione Pianura Reggiana, è in programma la nomina a consigliere di Maria Cristina Camurri, da tempo rappresentate a Rolo per Fratelli d’Italia. La Camurri sostituisce Dario Moretti, dimissionario. Alla votazione in consiglio a Rolo la scelta della Camurri è stata approvata con il sostegno delle opposizioni e della maggioranza. La Camurri ha lavorato a lungo a Correggio come docente di lettere e latino al liceo Rinaldo Corso. "Sono onorata di poter dare il mio contributo a livello di Unione dei Comuni, come consigliere. Mancano pochissimi mesi alla conclusione del mandato amministrativo, ma mi ritengo soddisfatta per questa nomina e per questa nuova esperienza, a cui tengo molto".