Candidato investito da furgone. Stava affiggendo i manifesti

Investito da un furgoncino mentre stava affiggendo i manifesti elettorali. Disavventura per Gino Rossi, candidato al Consiglio Comunale per la lista di Coalizione Civica. È successo la sera di mercoledì scorso, in via Dante Freddi, a San Bartolomeo.

Rossi era sul marciapiede intento ad attaccare alcuni manifesti negli spazi assegnati alla lista insieme ad altri candidati, quando un camioncino lo ha urtato con lo specchietto, facendolo cadere a terra. Il conducente è sceso e gli ha prestato le prime cure per poi chiamare il 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica.

Il candidato consigliere è stato portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice di media gravità per un trauma subito alla testa e alla faccia che ha sbattuto sull’asfalto.

"Sto bene e sono stato dimesso dall’ospedale. Tempo di recuperare le forze e torno sul campo nei quartieri per la campagna elettorale. Ci vuole altro a fermarci. Questo atto dimostra ancora una volta, se ce n’era bisogno, il pericolo del traffico nelle strade delle nostre periferie", ha detto Rossi dopo essere tornato a casa.

Il candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli, Dario De Lucia e tutta la lista ci tengono a "mandare un abbraccio a Gino, a fargli un augurio di pronta guarigione e a rimettersi in sesto per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Abbiamo bisogno di lui".