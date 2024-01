"Cane aggressivo", incontro il 3 febbraio

‘L’aggressività nel cane’ è il titolo di un incontro organizzato dalla Protezione Civile Albinea, con il patrocinio del Comune, che si terrà sabato 3 febbraio dalle 17 alle 20 nella sala civica di via Morandi ad Albinea. Relatrice sarà Olga Pattacini, medico veterinario ed esperta di comportamento animale. L’iniziativa punta a illustrare i vari aspetti legati all’aggressività del cane. Attraverso approcci pratici, casi studio e interazione diretta, si punta a fornire strumenti utili per gestire e correggere comportamenti aggressivi, promuovendo una convivenza armoniosa con i cani. Per informazioni contattare il numero 335-5374731 o scrivere a procivalbinea@gmail.com.