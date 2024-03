Canolo festeggia la sua quercia

Rinviata lo scorso novembre per maltempo, è stata fissata per sabato alle 10 la festa per la quercia monumentale di Canolo, a Correggio. Un evento che si svolge in occasione della Giornata nazionale dell’albero. In programma il saluto degli alunni della scuola di Canolo alla quercia monumentale, interessata da lavori per la conservazione e la salvaguardia l’estate scorsa. Alla festa partecipa anche l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione con due momenti riservati alla scuola di Canolo, la più vicina alla quercia monumentale. Il primo momento consiste in una serie di letture a tema green per i bambini, mentre il secondo, più spettacolare, prevede una dimostrazione da parte dell’azienda che ha eseguito la potatura della tecnica che non prevede, così come accade normalmente, l’utilizzo di un cestello, quanto invece il tree climbing per arrivare ai rami più alti senza provocare conseguenze negative alla pianta. Nei mesi scorsi è stata eseguita la messa in sicurezza della storica pianta, con installazione di una staccionata, grazie a un finanziamento di denaro pubblico messo a disposizione dalla Regione, che ha coperto quasi interamente la spesa prevista per l’operazione.