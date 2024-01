Canossa, con l'eroina nel parcheggio del centro commerciale

Canossa (Reggio Emilia), 6 gennaio 2023 – La collaborazione tra cittadini e carabinieri ha permesso ai militari di San Polo d’Enza di fermare un presunto spacciatore, che era in possesso di quattordici dosi di eroina già pronte per la cessione, per un peso complessivo di sette grammi. La segnalazione di movimenti sospetti è arrivata da una testimone dalla zona del parcheggio del centro commerciale Il Conchello a Canossa. E’ stata controllata un’auto e il suo proprietario, un giovane di 19 anni, trovato in possesso della droga, che aveva nella tasca della giacca. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto l’altro pomeriggio, quando nel parcheggio è stata segnalata una Fiat Punto con un giovane sospetto a bordo, poi rintracciato poco distante dai carabinieri. Alla richiesta dei documenti è apparso nervoso. E poco dopo è spuntata la droga, che i carabinieri hanno sequestrato.