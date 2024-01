Cantergiani (Pd):: "Aragona parla senza sapere"

"È curioso sentire la parola “futuro” in un rappresentante di un partito (Fratelli d’Italia) le cui prospettive di proposta per la città sono ignote". Il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Gianluca Cantergiani controreplica al coordinatore di Fd’I, Alessandro Aragona il quale aveva criticato ("Un triste commiato per dieci anni da dimenticare") le parole del sindaco Luca Vecchi rilasciate al Carlino nell’ambito dell’intervista di fine anno e di fine mandato.

"In questi dieci anni – contrattacca Cantergiani (foto) – ad ogni approvazione di bilancio ho chiesto quali fossero le proposte alternative alla nostra azione amministrativa e sono ancora in attesa di risposta: zero sull’area ex Reggiane, zero sulle infrastrutture per citare solo due esempi. Curioso anche che parli di Silk Faw perché questo progetto è stato l’unico su cui Fd’I non ha votato contro in Consiglio e ricordo che alla comunità nulla è costato e lo stop al progetto non è certo imputabile all’amministrazione. Aragona farebbe meglio a parlare coi rappresentati del suo partito in Sala Tricolore anche se capisco sia impresa ardua perché brillano per assenze e silenzio...".

E ancora: "Per quanto poi riguarda l’inclusione sociale, Aragona farebbe bene a sollecitare il Governo la cui gestione dell’immigrazione è un totale fallimento, le cui conseguenze e i relativi costi sono scaricati sulle amministrazioni locali. L’eredità di questi dieci anni la vedremo già con l’inizio di questo 2024: il potenziamento dell’università con le nuove sedi, il nuovo impianto di atletica, il Campus San Lazzaro e il Campovolo, i lavori in corso per il completamento della tangenziale; il secondo stralcio della bretella di Rivalta e altri progetti grazie al Pnrr. Progetti sui quali il contributo di Fd’I è stato lo zero assoluto. Attendiamo invece di sapere cosa pensa di chi tra le fila del suo partito gira armato. Anche su questo temo sapremo ben poco...".