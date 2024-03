Cantiere stazione. L’ascensore non è pronto

"A dicembre il sindaco sui social aveva rassicurato sui tempi di realizzazione del nuovo ascensore alla stazione ferroviaria di Guastalla. Era stato garantito la fornitura del servizio tra gennaio e febbraio. Ora siamo già nella seconda metà di marzo, ma l’ascensore ancora non c’è".

Lo segnalano alcuni cittadini, di fronte al perdurante ritardo nella realizzazione della struttura, che favorirebbe il transito a secondo e terzo binario della stazione a persone in carrozzina, disabili, ma anche a viaggiatori con bagagli pesanti a seguito. Finora il cantiere appare fermo, senza attività rilevanti segnalate in quest’ultimo periodo. E nel vano ascensore non vi è altro che una minima gabbiatura in metallo. In superficie, invece, l’area è circondata da pannelli. La scalinata, così come l’area destinata all’ascensore, è accessibile dal nuovo sottopasso che da settembre sostituisce lo storico ponte in ferro. Il sottopasso è stato aperto in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. Si sperava che in breve tempo venisse attivato anche l’ascensore. Ma finora di questo impianto non vi è traccia. E per disabili o viaggiatori con carichi pesanti, il disagio è evidente.

Antonio Lecci