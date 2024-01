Caos per cambiare medico: "Il paese di Montecavolo rischia di restare senza"

Folla nell’atrio di Santa Maria Nuova per il cambio del medico: chi non ha il fascicolo sanitario attivo si è dovuto recare in ospedale di persona. "Ma il servizio è attivo solo dalle 15 alle 17 e nemmeno tutti i giorni". C’è chi, per essere qui, ha dovuto prendere un permesso dal lavoro. Tutto è iniziato dalla comunicazione - arrivata in forma di lettera cartacea o di messaggio sul telefonino - con cui si faceva presente che due medici di base sarebbero andati in pensione a stretto giro: il problema tocca in particolare i paesi di Quattro Castella, con la frazione di Montecavolo che rischia di restare completamente sguarnita. Ciò rappresenterebbe un disagio soprattutto per gli anziani, specialmente quelli che non hanno l’auto per spostarsi. "Dal fascicolo non mi fa scegliere la dottoressa che vorrei, quindi sono stata costretta a venire di persona – spiega Giusi, di Quattro Castella ma residente a Reggio –. Sono arrivata alle 15.10 e ora (15.45) ho ancora 70 persone davanti a me", fa notare, mostrando il foglietto con il numero. "Da fascicolo sanitario fanno scegliere solo un medico del Comune di residenza – aggiunge Barbara Pedroni, di Reggio, vorrebbe un medico di Quattro Castella –, è vergognoso che si debba per forza venire di persona". Antonio, se da un lato sottolinea che "in regione abbiamo il miglior servizio sanitario d’Europa", dall’altro chiede che resti almeno uno studio medico a Montecavolo, e così anche Maurizio. "C’era un solo dottore ed è andato via", spiegano. "A Montecavolo ci vuole un medico, almeno uno – le parole di Tea Mercanti, di Quattro Castella, e Lorenza Prandi, di Montecavolo –, come fanno, altrimenti, tutti quelli che non hanno l’auto? Sarebbe davvero un grande disagio". "Non mi lamento, per carità – dice Sonia Bondavalli, di Reggio – però sicuramente tutto questo si poteva gestire meglio". "C’è chi ha provato a fare il cambio su internet ma ha avuto dei problemi – spiega Adele Incerti –, comunque condivido l’appello di tutti: il medico a Montecavolo deve restare". "Noi non dobbiamo cambiare, ma proprio scegliere il medico – dicono Anna e Dario, da Salerno –, però dall’ufficio informazioni non sapevano spiegarci e così eccoci qua. Il rischio è che facciamo la fila e non possiamo poi effettuare la scelta, ma solo il cambio medico. Speriamo di non dover tornare. Anche perché questo orario è scomodissimo per chi lavora".