Capiluppi s’impone su Bellei

Oltre 350 i partecipanti alle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia riservati agli atleti di quarta categoria. L’evento, andato in scena sui campi del Circolo Tennis Albinea, valeva anche come campionato provinciale indoor e nel singolare maschile il successo è stato appannaggio di Raffaele Capiluppi (Ct Correggio), vincitore in finale col punteggio di 6-4, 6-3 su Riccardo Bellei (Cere). Proprio al Circolo Equitazione si giocherà dal 5 al 21 aprile prossimi la fase regionale, cui prenderà parte anche Andrea Saccani (Ct Poviglio), terzo classificato. Nel singolare femminile sorride Victoria Genitoni (Ct San Biagio Castelnovo Sotto) grazie al 7-5, 6-4 a Daniela Bigi (Ct Tricolore), che strappano il pass per la seconda fase in programma a Forli insieme ad Arianna Rosy (Ct Reggio). Nel doppio femminile successo per la coppia composta da Stefania Corradini (Ct Albinea) e Jessica Zini (Ct Tricolore), mentre nel tabellone maschile il primo posto è appannaggio di Michele Anighetti e Andrea Saccani (Ct Poviglio).