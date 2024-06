Carabiniere si traveste da postino e fa arrestare il pusher: nascondeva 25 chili di cocaina in casa

Reggio Emilia – È stato trovato con 25 chili di cocaina e 22mila euro in contanti in casa. Un 31enne è finito in manette a Scandiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. La droga è emersa durante una perquisizione chiesta e ottenuta dalla Procura nei confronti del giovane sospettato da tempo. Per evitare che potesse disfarsi degli stupefacenti alla vista dei carabinieri, un militare si è camuffato da postino con apposita pettorina e ha citofonato all’abitazione con la scusa di dovergli consegnare una raccomandata.

Quando l’uomo è uscito, sono intervenuti i colleghi in divisa che hanno notificato il provvedimento per poi passare al setaccio la casa. In camera da letto, gli inquirenti hanno trovato cinque zaini contenenti varie confezioni in plastica trasparenti sottovuoto piene di cocaina. Sopra al mobile della cucina invece è stato rivenuto il materiale per confezionamento e pesatura con 35 sacchetti in plastica, una macchina sottovuoto e due bilance di precisione. Mentre la cospicua somma di denaro è stata trovata in una borsa da pc. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza di reato.