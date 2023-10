’Cari maestri’, viaggio nell’arte contemporanea. Un omaggio corale a Serafino Valla

Il meglio dell’arte contemporanea in esposizione a palazzo dei Principi di Correggio, con la mostra "Cari Maestri" che celebra la figura e la produzione artistica di Serafino Valla. Domani alle 16 l’inaugurazione alla presenza delle autorità e di Giuseppina, figlia di Serafino, oltre che di Gianmarco Puntelli, direttore artistico dell’evento. Un viaggio nell’arte contemporanea italiana, per una mostra che resta aperta fino al 26 novembre. L’omaggio a Valla si unisce alle opere di numerosi artisti come Luca Alinari, Antonella Belviso, Antonella Bertoni, Mauro Capitani, Claudio Cargiolli, Franco Carletti, Alessandra Casciotti, Donatella Chiocchi, Mario Dall’Acqua, Gina Fortunato, Alessandro Grazi, Ulisse Gualtieri, Jan Incoronato, Giovanni Lamberti Le Rond, Walter Lazzaro, Antonio Possenti, Giovanni Possenti, Aleandro Roncarà, Claudia Salvadori, Franco Santini, Fabio Santori, Aligi Sassu, Stefano Solimani, Guglielmo Spotorno e altri ancora. Tra gli artisti presenti con almeno una loro opera ci sono alcuni tra i nomi di maggior prestigio dell’arte contemporanea italiana. Alla mostra è abbinato il catalogo con un’edizione limitata in italiano ed un’altra per l’estero.

a.le.