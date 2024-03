Casa Cervi, a pranzo insieme per i 10 anni dall’inaugurazione

Pranzo di Pasquetta a Casa Cervi per festeggiare i 10 anni dall’inaugurazione della struttura albinetana. Il centro polifunzionale per anziani ‘Casa Cervi’ organizza per il primo aprile un pranzo di Pasquetta a cui tutti sono invitati. Il pranzo inizierà alle 12.30 in via Don Sturzo 2. Il menù sarà composto da antipasti reggiani, lasagne, arrosto con insalata, ciambella con vino bianco, lambrusco, acqua e caffè al prezzo di 25 euro. Per le prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 389-593227 (direzione di Casa Cervi) oppure al 333-7917559 (Claudio Cavalli). L’appuntamento del primo aprile sarà una delle tante iniziative che saranno organizzate durante l’anno per festeggiare ufficialmente l’importante anniversario della struttura. "Vogliamo ringraziare – dicono da Casa Cervi – il Comune di Albinea, la parrocchia, la Pro Loco Albinea e la Spa Albinea Casa Insieme per aver dato il loro prezioso contributo a questa iniziativa".

m. b.