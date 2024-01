Casa protetta, salgono le rette: si spendono 10 euro in più al giorno

Un netto aumento delle rette per la casa protetta a Luzzara, con i posti non contrattualizzati che passano da 70 a 80 euro al giorno a partire dal mese di marzo, così come la casa albergo che passa da 45 a 55 euro, mentre per i non residenti l’aumento è da 50 a 55 euro al giorno. La comunicazione alle famiglie utenti del "Buris Lodigiani", arrivata dall’Asp Progetto Persona, ha scatenato reazioni tra gli utenti che vengono colpiti da questo incremento di spesa. Diversi i cittadini che hanno manifestato contrarietà a un aumento così evidente. "Si tratta di 21 posti non convenzionati – spiega il sindaco Elisabetta Sottili – per i quali da tempo non c’erano stati ritocchi alle tariffe. Finora si era riusciti a mettere a bilancio delle risorse pubbliche per calmierare le rette, visto che la spesa intera giornaliera è ora di 120 euro per utente. Nel 2022 abbiamo stanziato 540mila euro per queste spese, ma nel 2023 siamo arrivati a 700mila euro. Somma che non possiamo più sostenere in questo momento, nonostante gli sforzi per cercare ulteriori fondi. Per il 2024 prevediamo 530mila euro di spesa. Il restante va a carico degli utenti". Ma è già stato garantito il massimo impegno da parte della locale amministrazione comunale per cercare di trovare, tra le pieghe del bilancio, qualche soluzione durante l’anno, per stanziare ulteriori risorse e permettere così un risparmio alle famiglie che, altrimenti, si vedrebbero aumentare le rette fino a trecento euro ogni mese.