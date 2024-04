Casalgrande, allarme per un'auto nel canale

Casalgrande (Reggio Emilia), 29 aprile 2024 – Soccorsi mobilitati nella notte a Casalgrande per incidenti stradali. In via Canale, alla periferia della cittadina, è scattato l’allarme quando è stata segnalata un’autovettura che era finita nelle acque di un piccolo canale accanto alla strada. Sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario insieme ai vigili del fuoco, con un piccolo canotto per potersi avvicinare alla vettura, in parte immersa in acqua. Si è poi appurato che nell’auto non c’era nessuno. Sono intervenuti i carabinieri per poter rintracciare il proprietario e chiarire quanto accaduto. Un simile episodio era avvenuto alcuni giorni fa nelle campagne di Novellara, con una vettura trovata quasi completamente immersa nelle acque di un canale di bonifica. Anche in quel caso all’interno non c’era nessuno, con la vettura risultata intestata a uno straniero residente nel Milanese e, oltretutto, priva di assicurazione. Sempre a Casalgrande, nella notte, un uomo è finito in moto contro il guard rail, in via Turati. Ha riportato traumi di media gravità ed è stato portato dai soccorsi sanitari all’ospedale modenese di Baggiovara.