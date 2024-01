Casalgrande, devi vincere. A Cerredolo la capolista

Il Casalgrande (30) vuole iniziare al meglio il 2024 e punta al bottino pieno nell’anticipo di Prima categoria D, che vede i rosso-blu di scena alle 15 sul campo dell’Ubersetto (14) che apre il girone di ritorno. I rosso-blu hanno chiuso l’anno solare col kappao di Polinago, scivolando a -4 dalla capolista Monteombraro, ed ora hanno assoluta necessità di mettere in cassaforte i 3 punti per mantenere il contatto con la vetta e, perché no, mettere pressione alla prima della classe, impegnata domani in casa con la Madonnina. L’Ubersetto, rivale di giornata dei rosso-blu, ha il peggior attacco del raggruppamento con 13 reti in 15 match, ma arriva da una vittoria toccasana proprio con la Madonnina che le ha permesso di portarsi a +6 sul fanalino Carpineti. All’andata, nel turno d’esordio, il Casalgrande si impose 4-1, trascinato dal tris di Barbieri.

Seconda. Sempre alle 15 gioca in casa la Cerredolese (24), quarta forza del girone E di Seconda categoria, e l’avversario è tutt’altro che banale: in riva al Secchia arriva la capolista Corlo (33), assoluta dominatrice della scena nella prima parte di stagione, con 10 vittorie e 3 pareggi che le permettono di comandare il raggruppamento a +8 sulla seconda piazza. L’undici di casa non parte battuto ma non potrà permettersi alcun errore contro una formazione che, all’andata, si impose di misura.

Terza. Due, per concludere, gli anticipi in Terza categoria, entrambi in programma alle 14,30. Nel girone A turno esterno per la capolista Casalgrandese (31), che gioca il testa-coda sul campo della Gatta (6): può una formazione che ha giocato un girone d’andata praticamente perfetto (10 vittorie e un solo pari) temere il fanalino di coda, che ha perso le ultime 4 gare del 2023? Sì, perché la ripresa post festività rappresenta sempre numerose insidie, nonostante il pronostico sicuramente favorevole.

Nel girone B provano a partire col piede giusto Cavriago (16) e Fosdondo (14), decise a sfruttare al meglio il match odierno per conquistare punti importanti in chiave playoff.