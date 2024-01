Casella, attacco e ‘gaffe’: "Si dimetta anche Zaia"

."E allora il governatore del Veneto Luca Zaia che cerca autisti in Argentina? Se il centrodestra reggiano abbia un briciolo di coerenza, chieda anche le sue dimissioni. Che ipocrisia...". Antonio Casella, responsabile del neonato circolo trasporti Pd, controbatte così alle richieste di dimissioni del presidente di Seta, Alberto Cirelli dopo l’incontro al consolato delle Filippine per reclutare autisti vista la carenza di personale che sta generando un caos nel reggiano e non solo, con il conseguente taglio di numerose corse.

Casella la butta in bagarre politica, ma segna un piccolo autogol. A chiedere le dimissioni di Cirelli è stato soprattutto il centrodestra modenese, mentre sulla nostra sponda del Secchia Alessandro Aragona aveva chiesto l’addio di Cecilia Rossi, direttrice dell’Agenzia della Mobilità per un presunto conflitto d’interessi col marito Simone Aristarchi, responsabile di stabilimento Seta. Mentre le dimissioni di Cirelli le ha invocate a gran voce Claudio Guidetti, segretario provinciale e regionale di Azione, partito che sta in coalizione con lo stesso Pd di Casella. Insomma, un’uscita che ha creato un po’ di imbarazzo e tensioni in alleanza. "La verità è che ci sentiamo di dover ringraziare Zaia perché, almeno a Reggio, spegne sul nascere un tema che strumentalmente qualcuno ha pensato di utilizzare per aprire la campagna elettorale – chiosa Casella – Sappiamo tutti che il governo Meloni non ha stanziato un solo euro per le aziende di trasporto pubblico locale travolte anch’esse dai rincari che tutti conosciamo, negando così il diritto alla mobilità di milioni di cittadini". Poi entra nel merito della bufera locale: "Non abbiamo mai negato che in Seta c’è da intervenire drasticamente, soprattutto nell’ambito della gestione del personale e delle relazioni industriali e per questo abbiamo apprezzato le dichiarazioni del neo presidente sulla necessità investire in merito, consapevole di aver ereditato una situazione molto difficile di fronte alla quale qualche suo predecessore ha preferito mollare, per non dire scappare. Noi del circolo trasporti del Pd di Reggio stiamo lavorando alacremente, senza clamori e lontano dai riflettori, con tutti i soggetti del settore per trovare soluzioni".

dan. p.