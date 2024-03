Casi di autismo: +300%: "Serve una commissione"

"A Reggio i casi di autismo sono aumentati del 300% in 10 anni. Ad evidenziarlo sono i risultati dell’accesso atti che abbiamo fatto come Alleanza Civica. Dai dati forniti dal Comune, emerge come l’autismo minorile nella fascia 0-18 anni sia passato da 131 unità nel 2013 a 528 unità nel 2022. Allo stesso tempo i casi di adulti autistici sono passati da 33 unità nel 2012 a 136 nel 2022", scrivono i consiglieri di Alleanza Civica in una nota.

Per questo "abbiamo chiesto una commissione per approfondire la situazione, chiedendo di convocare i rappresentanti delle associazioni del territorio (ad esempio Casa Gioia, associazione Aut Aut, associazione Cobalto...)", proseguono.

Sempre più spesso, infatti, "veniamo contattati da famiglie in forte difficoltà anche economica, che chiedono aiuto – fanno sapere –. Anche a noi come consiglieri comunali arrivano sempre più solleciti e richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà, specie quando i membri affetti da autismo nel nucleo famigliare sono più di uno".

Oltre alle cure terapeutiche molto costose, infatti, "sono spesso necessarie attività educative che purtroppo non tutte le famiglie possono permettersi. Il servizio che viene fornito dall’Ausl, come ad esempio lo psicologo, è spesso purtroppo insufficiente".

Per questa ragione hanno chiesto al Comune di convocare una apposita commissione.