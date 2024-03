Castagnetti e Pocceschi secondi a Cavriago

Angelo Castagnetti e Georges Pocceschi si classificano secondi nella prima edizione del Trofeo iCare, gara regionale a coppie di categoria B-C andata in scena sulle corsie della bocciofila Cavriaghese con la direzione di gara del reggiano Sandro Serafini. Il duo della Castelnovese, dopo essersi fatto strada nella parte alta del tabellone con vittorie su Tiziano Pagliani-Antonio Sessa (Modena Est) e Mauro Soragna-Marco Soragna (Suzzarese), ha battuto in semifinale Giancarlo Guglielmi e Fabio Mattioli (Scandianese), per poi cadere nel match decisivo contro Roberto Cestari e Giulio Pappacena (Persicetana). Eliminati nei quarti due altri equipaggi reggiani, quelli composti da Sergio Grimelli-Afro Leonardi (Felinese) e Pietro Gasparini-Curzio Reggiani (Novellarese).

Campionati a squadre. Sammartinese sugli scudi nella terza giornata di Serie B a squadre: la formazione guidata da Andrea Minelli si impone 5-3 in terra marchigiana con la Lucrezia e sale al vertice del girone, guidato con 7 punti con una lunghezza di vantaggio sui padovani dell’Ai Tre Mulini. La stessa Sammartinese ha preso parte alla prima giornata del campionato a squadre Juniores, imponendosi 4-2 in trasferta contro l’Argentana.