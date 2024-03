Castelli, tombole e crociere. Tutto quello che c’è da sapere per trascorrere la Pasqua

Visite a mostre e luoghi storici, eventi sportivi, fiere e giochi a premi, fino alla navigazione sul grande fiume per il weekend pasquale. E’ ricco il programma reggiano per queste festività. A cominciare dai musei aperti a Reggio città. Palazzo dei Musei, sede dei Musei Civici di via Spallanzani, resta a disposizione del pubblico oggi, domani e a Pasquetta, dalle 10 alle 18. E ogni domenica è possibile effettuare una visita guidata prenotando al tel. 0522-456816 (negli orari di apertura dei Musei) o scrivendo a museireggio@socioculturale.it. La Galleria Parmeggiani di corso Cairoli è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche a Pasqua e Pasquetta, con visita guidata domani alle 16, senza prenotazione. Stessi orari per il Museo del Tricolore di piazza Casotti, con visita guidata oggi alle 16 e domani alle 11. Il Museo della Psichiatria di via Amendola è aperto oggi e domani dalle 15 alle 18, con visita guidata alle 16. Il Mauriziano, dimora storica dell’Ariosto, apre domani e a Pasquetta dalle 15 alle 19. L’ingresso ai vari musei è gratuito, mentre è a pagamento la visita guidata. Maggiori informazioni su www.musei.re.it .

A Cavriago è tempo di Fiera del Bue Grasso, nella giornata di Pasqua. In piazza Zanti degustazioni di prodotti tipici con la mostra enogastronomica "Tipico & Tipico: i sapori e gli aromi". E poi "Ciccioli in fiera", la mostra di bovini di razza Reggiana con taglio della forma di Parmigiano Reggiano di Vacche Rosse, sfilata e premiazione. Inoltre, una mostra fotografica alla sede Auser di via don Tesauri e il luna park allestito in piazzale Govi e piazza Zanti. A Quattro Castella visite pasquali al Castello di Bianello, con apertura anche oggi, domani e lunedì. La visita comprende la possibilità di entrare nel castello completamente arredato, mantenendo un enorme fascino. Per informazioni: www.gruppostoricoilmelograno.com. Doppia crociera sul Po, a Pasqua e Pasquetta, sulla motonave Stradivari ancorata al lido di Boretto, con pranzo a bordo. Crociere dalle 12,30 con rientro verso le 16. Si naviga nei luoghi di Peppone e Don Camillo, oltre che di Antonio Ligabue. Nel menù antipasto locale, cappelletti in brodo, risotto alla zucca e taleggio, coppa di maiale arrosto con patate al forno, colomba pasquale. Informazioni e prenotazioni: tel. 335-5293930 (www.motonavestradivari.it). E alla sala parrocchiale di Arceto, a Scandiano, la sera di Pasqua, alle 21, una tombolata a premi aperta a tutti, con sorprese per stare in compagnia. E a Gualtieri lunedì torna la tradizionale "Pasquetta Sportiva" denominata "Un Po di Corsa" con camminata competitiva e non competitiva. Aperti in piazza stand gastronomici e mercatino.

Antonio Lecci