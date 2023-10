Castelnovo Monti, arrestato il ladro di monetine

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 9 ottobre 2023 – E’ entrato furtivamente nella sede di un’azienda edile, riuscendo a rubare oltre 1.500 euro in monete. Filmato dalle telecamere, è stato immediatamente riconosciuto dai carabinieri in un 50enne del luogo, peraltro sorvegliato speciale, rintracciato presso la sua abitazione, che nel frattempo aveva raggiunto, e trovato in possesso della refurtiva sottratta. Con l'accusa di furto aggravato, i carabinieri di Castelnovo Monti hanno arrestato un uomo cinquantenne. E’ accaduto sabato sera. I carabinieri sono stati chiamati nell’azienda per la segnalazione del furto di denaro. Immediata la visione delle immagini della videosorveglianza, che ha permesso di risolvere il caso. Il ladro è stato visto arrivare in auto, entrare negli uffici e prendere i soldi in monete. L’uomo è stato riconosciuto e identificato. E’ stato trovato in casa, dove era appena rientrato. Alla vista dei carabinieri, vistosi scoperto, ha consegnato lo zainetto con il bottino, che è stato restituito ai proprietari. Mentre il 50enne è stato dichiarato in arresto.