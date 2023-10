Castelnovo Monti, grave pensionato nel ribaltamento del trattore

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 7 ottobre 2023 – Soccorsi mobilitati ieri sera verso le 19 in via Tegge a Castelnovo Monti, dove un pensionato di 85 anni si è ribaltato col trattore, restando ferito in modo serio. Sul posto sono interventi i soccorsi sanitari con vigili del fuoco e carabinieri. L’anziano stava operando col trattore in un terreno di sua proprietà , su uno stradello in pendenza. Proprio la pendenza, insieme alla presenza di un masso, avrebbe favorito il ribaltamento del trattore, che è finito per travolgere il conducente. Dopo le prime cure, l’85enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in condizioni di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Poco dopo auto fuori strada, sempre a Castelnovo Monti, ma in via Carnola. Sul posto non è stato trovato nessuno nell’auto, salvo rinvenire in zona, ma più tardi, un ragazzo di 19 anni in condizioni piuttosto serie, che è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Rilievi dei carabinieri.