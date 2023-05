Castelnovo Sotto, dieci anni di maltrattamenti alla moglie

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 24 maggio 2023 - Dieci anni di incubo tra offese, minacce, violenze ad opera del marito, anche alla presenza della figlia minorenne. Maltrattamenti fisici e psicologici ai danni della moglie, la quale alla fine ha preso la pur sofferta decisione di denunciare la sua situazione ai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto, che hanno indagato sulla vicenda, fino a denunciare uno straniero di 42 anni, abitante a Montecchio Emilia, per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. La Procura reggiana ha inoltre chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'applicazione all’uomo della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di restare ad almeno 500 metri dall’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati. Vietato anche comunicare con lei con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo. Provvedimento già eseguito dai carabinieri di Castelnovo Sotto. Da una decina d’anni la donna avrebbe vissuto tra violenze e aggressioni psicologiche. In un caso la donna era finita in ospedale per medicare traumi guaribili in una decina di giorni.