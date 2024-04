Castelnovo Sotto, lite tra vicini fra minacce e secchiate d'acqua e detersivo

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 15 aprile 2024 - Qualcuno riprende i vicini di casa con il telefonino, altri entrato in cortili privati contestando la misura dei confini di proprietà, qualcuno si arma di bastone per minacciare con tanto di secchiate con acqua e detersivo lanciate contro gli avversari, fino all’uso di spray al peperoncino. Una situazione di cattivo vicinato quella emersa in un quartiere di Castelnovo Sotto, che ha costretto all’intervento i carabinieri della locale caserma, portando alla denuncia di una coppia di 40 e 55 anni, accusati di interferenze illecite nella vita privata, di un 53enne per violazione di domicilio e di un 46enne accusato di minaccia aggravata. Vicende verificatisi in più episodi. Inizialmente un 46enne e un 53enne hanno denunciato una coppia di vicini per videoriprese con il cellulare dentro casa e all’esterno. Successivamente la copia ha denunciato per violazione di domicilio il 53enne reo di essere entrato nel cortile di pertinenze dei vicini per rivedere i paletti che ne delineano il confine. E il 46enne sarebbe stato minaccioso verso il 55enne, armandosi di bastone. Il tutto tra secchiate d’acqua dalle finestre e spruzzi di spray urticante. Tutti i protagonisti della vicenda sono stati denunciati, ognuno per i vari reati contestati.