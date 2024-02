Cau, oggi inaugurazione aperta ai cittadini. Arrivano Donini e Zanni

Si inaugura ufficialmente oggi il Cau di Correggio, il Centro di assistenza urgenza allestito nell’area dell’ex pronto soccorso dell’ospedale "San Sebastiano". Il Cau correggese è già attivo dal 27 dicembre, con una media di trentacinque accessi al giorno. Al taglio del nastro è prevista la presenza dell’assessore regionale Raffaele Donini, del sindaco correggese Fabio Testi, del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, e dei vertici dell’Azienda Usl reggiana. Un evento aperto ai cittadini, in programma oggi alle 12.30. Il Cau svolge la funzione di presidio medico per il distretto della Pianura Reggiana, ma restano ancora situazioni da migliorare e da correggere, tra cui i frequenti trasferimenti dal Cau agli ospedali di zona, per casi sanitari non trattati in quella struttura, impegnando spesso ambulanze del servizio di soccorso territoriale, che dovrebbero essere impiegate per interventi legati all’emergenza-urgenza. I Cau, pensati per trattare i casi meno gravi togliendo parte dell’attività ai pronto soccorso, sono aperti solamente nelle ore diurne, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermieristico.