Cavriago, necessario vincere

Si chiude stasera la regular season di Divisione Regionale 1 e l’Icare Cavriago (18) deve scalare una posizione per evitare la retrocessione al piano inferiore. La squadra di Bellezza gioca alle 20 in terra bolognese contro il Progresso Happy Basket (28) e deve vincere necessariamente, oltre che sperare nella contemporanea sconfitta casalinga di Cento con Vignola per superare gli estensi grazie al risultato degli scontri diretti.

Alla stessa ora saluta la categoria il fanalino Nubilaria (8), già retrocesso da tempo, che chiude al PalaMalagoli contro il Basket Voltone (36); alle 20,30 sfida esterna per la Pallacanestro Reggiolo (32), ospite dell’Audace Bombers Bologna (42), terza forza del torneo. Alle 20,45 passerella conclusiva per il Basket Jolly (30), ospite della Vis Persiceto (42), mentre alle 21 scende in campo il Basketreggio (22), che fa visita al Veni Basket San Pietro in Casale (32).