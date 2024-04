C’è anche l’arte nel 25 Aprile di Castelnovo Monti, dove oggi alle 16,30 apre la mostra con le opere finaliste del concorso "Rendere visibili i punti di vista", rivolto a giovani dagli 11 ai 34 anni e promosso nell’ambito del progetto "Kahla e Castelnovo Monti". La mostra è aperta nel foyer del teatro Bismantova. In mattinata le iniziative istituzionali con cortei e interventi delle autorità, mentre dalle 13 è previsto il pranzo della Liberazione e dell’Amicizia al ristorante Parco Tegge a Felina (tel. 0522-814964).

Pranzo a Sant’Ilario, al parco San Rocco, con prenotazioni al tel. 335-6402011.

A Quattro Castella dalle 15 passeggiata fino all’agriturismo Barbaterre di Bergonzano per la presentazione del libro "Ne è valsa la pena: la vita del comandante Diavolo", seguita dall’Aperitivo della Liberazione. A Novellara in mattinata vari spettacoli musicali, alle 12,30 in rocca la "Pastasciutta della Memoria". A palazzo Greppi di Santa Vittoria alle 12,45 Pranzo Resistente promosso dalle Anpi di Gualtieri e Guastalla.