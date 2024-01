’C’è bisogno di cibo per gli animali’

Al canile intercomunale di Novellara c’è bisogno di materiale per gli animali ospiti. L’appello arriva dal sindaco di Luzzara, Elisabetta Sottili, dopo la tradizionale visite al canile. C’è bisogno di cibo umido per gatti (e per i micini appena nati), crocchette gastrointestinali per cani e gatti, lenzuola, coperte e asciugamani grandi (non piumoni in quanto potrebbero essere strappati dai cani con dispersione dell’imbottitura). E’ possibile lasciare il tutto negli spazi allestiti all’esterno dell’ingresso del canile, in strada Valle 104 a Novellara. Si ricorda che periodicamente vengono organizzati brevi corsi per diventare volontari di Gente di Canile. Si richiede un impegno di un paio di mezze giornate al mese per potersi occupare di cani, o anche di gatti, assistiti nella struttura al servizio di diversi Comuni.