C’è tanto sport nei programmi per ragazzi di Heron

La Cooperativa Sportiva Heron si prepara all’estate con tante proposte educative all’insegna dello sport. Hanno già preso il via le iscrizioni per la consueta vacanza al mare ‘Beach Camp’ e ai centri estivi, attivi sui territori di Reggio, Bagnolo e Correggio (per info: 0522/088278 oppure consultando il sito www.progettoheron.it). Si tratta di servizi per le famiglie che cercano anche attività speciali pensate per i propri figli con tanto sport, passeggiate in natura, laboratori e piscina. La grande novità sarà poi l’utilizzo di spazi più ampi e nel verde quali la scuola Elsa Morante e il Circolo Villaggio Stranieri, coadiuvati dalle Accademie di Quartiere. Oltre ai servizi che coinvolgono bambine e bambini di età prescolare, primaria e primi anni delle medie, Heron ha voluto ampliare il ventaglio di possibilità per l’età adolescenziale, col dichiarato obiettivo di voler tenere i giovani vicini al mondo dello sport e dell’educazione. Tra i progetti, quello ‘Peer to Play-giovani educatori crescono’ (una possibilità di formazione personale per quanti che vogliono mettersi in gioco con il volontariato estivo) e ‘Slang-Sport Language’.