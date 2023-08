Cedimenti pericolosi Si demolisce la torre

Sono iniziati i lavori di demolizione della torre in cemento che per decenni è stata adibita a uscita di sicurezza per un’ala dell’ospedale civile di Guastalla. Una torre che, col passare degli anni, ha risentito di cedimenti sotterranei, tanto da piegarsi di diversi centimetri, diventando un elemento di rischio strutturale per l’edificio ospedaliero. Così, in previsione dei lavori per il miglioramento antisismico e della sicurezza della struttura in generale, è stato avviato il progetto di abbattimento della torre in cemento.

Trovandosi attaccata a un’ala ospedaliera e proprio accanto al rinnovato pronto soccorso, non è stato possibile prevedere la chiusura dell’area oppure un intervento impattante per poter eliminare il manufatto in cemento.

Dunque, si sta provvedendo a un distacco, pezzo per pezzo, della torre, partendo dall’alto, agendo con una grossa pinza capace di "strappare" una porzione per volta dell’edificio, permettendo la prosecuzione delle normali attività nei reparti di cura e in pronto soccorso. Ci vorranno alcune settimane per poter completare l’intervento di demolizione. Poi cominceranno le operazioni di riqualificazione e miglioramento antisismico anche nell’adiacente alla della struttura sanitaria, prevedendo anche l’installazione di pali di rinforzo capaci di rendere molto più sicuro l’edificio anche in caso di forti scosse di terremoto. L’intervento sulla torre in cemento è stata avviata solo ora, in quanto era necessario attendere la conclusione della riqualificazione del pronto soccorso, terminata alcune settimane fa. Antonio Lecci