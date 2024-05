Centinaia di giornalisti in erba. Al Malaguzzi l’entusiasmo di chi crede in vera informazione

Quasi trecento giornalisti in erba, accompagnati da insegnanti e dirigenti, hanno portato una sferzata di energia al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, che ieri mattina ha ospitato la festa di premiazione dell’edizione numero 22 del Campionato di Giornalismo-Cronisti in Classe. Progetto organizzato da Il Resto del Carlino e dedicato agli studenti delle scuole medie. Quest’anno 12 gli istituti di città e provincia che hanno preso parte alla competizione - a colpi di articoli, disegni e fotografie – e a salire sul gradino più altro del podio è stata la scuola Sandro Pertini 2 di Reggio, che dalle mani del sindaco Luca Vecchi ha ricevuto la targa e un buono da 300 euro per materiali scolastici informatici. Il secondo posto (targa e buono da 130 euro) è andato alla Dante Alighieri di Bibbiano, premiata dal presidente della Provincia Giorgio Zanni e sindaco di Castellarano. Il dirigente scolastico di Reggio (ed Emilia Romagna), Paolo Bernardi, ha invece consegnato il terzo premio (targa e buono da 100 euro) alla scuola Carlo Levi di Campegine. Premi anche alle scuole che hanno prodotto, a corredo degli scritti, disegni di grande impatto visivo. I premiati di questa categoria sono stati: al primo posto la scuola Francesco de Sanctis di Poviglio (targa assegnata da Raffaella Curioni, assessora all’Istruzione del Comune di Reggio); al secondo l’Antonio Panizzi di Brescello (targa consegnata da Elena Carletti, vice presidente della provincia, con delega alla Scuola, e sindaca di Novellara); al terzo la scuola Antonio Allegri di San Martino in Rio (a consegnare la targa il provveditore Paolo Bernardi). E ancora: il premio (targa) all’articolo più votato sul web - al link che il sito www.ilrestodelcarlino.it ha dedicato al progetto – è stato assegnato all’istituto Lelio Orsi di Novellara, che ha ricevuto 210 preferenze per l’articolo "Sport e alimentazione secondo i ragazzi". Una targa di partecipazione è andata alla scuola Enrico Fermi di Rubiera, al suo debutto tra in Cronisti in Classe. Il premio Speciale, alla scuola che si è attenuta con maggior rispetto alle regole giornalistiche, se l’è invece guadagnato la scuola Alessandro Manzoni di Reggio Emilia. Oltre a questa targa, alla Manzoni è stata assegnata una menzione particolare, per aver scritto un articolo in ricordo di un loro compagno, Riccardo, morto proprio a scuola al rientro dalle vacanze di Natale. Consegnati poi anche i premi decisi e offerti dagli sponsor, che hanno sostenuto l’iniziativa durante l’intero anno scolastico. Iren ha premiato la succursale di Massenzatico della Galileo Galilei di Reggio con un assegno da 500 euro. Ha consegnato il premio Arturo Bertoldi, responsabile di Eduiren. La responsabile marketing di Ecu Sigma Realco ha donato una lavagna elettronica alla Ezio Comparoni di Bagnolo. Gianluca Gibertini, responsabile ufficio affluent di BCC Emilbanca, ha consegnato alcuni oggetti digitali ai ragazzi della scuola Papa Giovanni XXIII di Castellarano.

Stella Bonfrisco