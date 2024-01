Centinaia di offerte in Italia e in Ue

Sei alla ricerca di un lavoro in Italia o in un altro Paese UE? Venerdì 24 novembre 2023, dalle 10 alle 16, si svolgerà online la settima edizione dell’evento di reclutamento "Eures Italy for Employers’ Day 2023 - Skills at work". Appuntamento annuale della rete EURES Italia, con la partecipazione dei Servizi per l’impiego, dedicato alle aziende di tutta Europa alla ricerca di personale. Registrandosi sulla piattaforma dedicata all’evento, sarà possibile per i candidati alla ricerca di un’opportunità professionale caricare il proprio CV e renderlo disponibile ai datori di lavoro, consultare le centinaia di offerte di lavoro in Italia e in tutta Europa e candidarsi a quelle che corrispondono al proprio profilo. Le opportunità riguarderanno soprattutto i settori Information and Communication Technologies (ICT), green jobs, meccatronica, meccanica, sanità, turismo, logistica e costruzioni, ma ve ne sono anche in molti altri ambiti. I candidati potranno inoltre mettersi in contatto online con i datori di lavoro, sostenere colloqui di selezione e porre domande dopo ogni sessione di presentazione. Potranno anche prendere parte a workshop interattivi per conoscere le tendenze del mercato del lavoro, come sfruttare al meglio le proprie competenze, seminari sui temi della mobilità e del lavoro. Per partecipare, è necessario registrarsi alla pagina dell’evento. Per maggiori informazioni vai nella sezione notizie di https://www.agenzialavoro.emr.it o consulta il portale dedicato alle giornate europee del lavoro https://europeanjobdays.eu