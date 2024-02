Centrosinistra, una nuova lista. Possibile-Verde

Una lista ecologista a sostegno della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative di giugno. E’ quanto annunciano Alessandro Miglioli, coordinatore di Possibile, e Duilio Cangiari, portavoce di Europa Verde. "Riteniamo indispensabile proseguire sulla strada intrapresa a partire dalle elezioni politiche del 2022 quando, spinti dal desiderio di porre un freno all’avanzata delle destre e dalla necessità sempre più urgente di una progettualità che unisse le idee dell’ecologismo scientifico a quelle della sinistra progressista, Possibile e Europa Verde hanno aderito, assieme a diverse esperienze maturate nell’ambito del civismo progressista, ecologista e di sinistra, all’Alleanza Verdi e Sinistra – spiegano i due firmatari della nota – Anche Reggio Emilia, per la sua storia di città attenta ai diritti e per il costante impegno sui temi dell’ecologia, merita una progettualità del genere. Pensare globale e agire locale. Anche Reggio, nelle prossime settimane, in vista delle elezioni amministrative, lanceremo un progetto di lista nell’ambito della coalizione di centro-sinistra con l’obiettivo di proseguire nell’ impegno sui temi dell’ecologia dei diritti, delle libertà e della giustizia economica. Un progetto aperto a contaminazioni, influenze e condivisione con tutti coloro che si riconoscono negli stessi sistemi valoriali a cui noi facciamo riferimento. Noi ci siamo, per proseguire un progetto di portata nazionale ed europea che porti anche Reggio sempre più sulla strada dell’ecologia, dei diritti e della giustizia economica".