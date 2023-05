Cercasi contabile per impresa lavori stradali

Cna Formazione Emilia Romagna con sede a Reggio sta cercando, per Azienda Socia CNA, una impiegatoa addetta all’amministrazione part-time. L’azienda opera nel settore dei lavori stradali. La figura si dovrà occupare di: registrare fatture passive fornitori; gestire lo scadenziario fornitori; compilare gli F24; gestire la contabilità in partita doppia; elaborare le liquidazioni Iva e della corretta tenuta documentale. Il candidato ideale deve avere una precedente esperienza nel settore, oltre a: essere responsabile nello svolgimento del lavoro quotidiano; conoscere i principali applicativi informatici e del pacchetto Office; avere ottime capacità relazionali e propensione al lavoro di squadra; essere in possesso di capacità organizzative e gestionali del flusso di lavoro. Non saranno prese in considerazione candidature senza i suddetti requisiti. La tipologia di contratto prevede un inserimento iniziale commisurato alle competenze del candidato, con obiettivo di stabilizzazione del profilo (CCNL Edilizia artigianato). Part time dal lunedì al venerdì, 08.30 - 12.30 senza limiti di nazionalità. Qualifica: Addetti alla contabilità. Sede di lavoro: Roteglia (RE).