Che amarcord per i ’gladiatori del Prampo’

"I gladiatori del Prampo" di nuovo insieme. Domenica scorsa si sono ritrovati a Correggio, dopo una ventina d’anni, un gruppo di ex giocatori di Riese, Campagnola e Concordia, che a cavallo tra anni Ottanta e Novanta vinsero campionati a raffica allenati da Walter Prampolini, che non ha potuto mancare all’appuntamento coi suoi ex giocatori nonostante la carta d’identità superi le 80 primavere.

Il modenese "Prampo", soprannominato "il Trapattoni della Bassa" iniziò ad allenare a Rio Saliceto, nel settore giovanile, nel 1978, per poi vincere proprio in rosso-nero la Terza categoria 1987/88, e fare il bis con il Campagnola, cominciando così una lunga serie di successi anche in Seconda. "Abbiamo trascorso momenti belli e indimenticabili dentro e fuori dal campo, animati da una passione vera, dalla voglia di raggiungere i traguardi che ci eravamo prefissati e, se oggi ci possiamo dire realizzati, il merito va anche a quegli anni trascorsi insieme. Ci vediamo tra 10 anni, con qualche acciacco in più ma con la stessa energia di oggi" ha spiegato Germano Gazzini, motore dell’iniziativa.

"La fedeltà e l’onestà delle relazioni ha formato ragazzi in uomini, che ancora oggi sono grate e ringraziano le persone che lo hanno permesse in quegli anni, su tutti il "Prampo" è il commento di Sergio Malagoli.