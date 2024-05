Che domenica a Castellarano: concerto con protagonisti tre cori

Avrà luogo domenica, alle 16.30, nella a Chiesa di Santa Maria Assunta di Castellarano, nel pieno centro del meraviglioso borgo medievale, la tradizionale ’Rassegna Corale Città

di Castellarano’ che quest’anno raggiunge la quattordicesima edizione.

L’evento, a ingresso gratuito, organizzato dal Coro ’Città di Castellarano’ (nella foto) diretto da Marco Guidorizzi, con il patrocinio del Comune, vedrà l’esibizione, oltre che del coro cittadino, di altre due compagini corali provenienti da altre regioni.

Dalla Lombardia arriverà la ’Corale Discantica’ di Cesole (Mantova) diretta da Michael Guastalla, mentre dal Piemonte scenderà il Coro ’Quinta Vox’ di Vercelli diretto dal maestro Marco Saveriano.

Nata dal desiderio dell’Associazione Corale Città di Castellarano di offrire al proprio paese un concerto in cui poter conoscere, ascoltare e apprezzare diversi gruppi e formazioni corali, la Rassegna Corale si è mostrata negli anni un arricchimento per i coristi partecipanti.

"I quali - si legge in un comunicato stampa - sono entrati in contatto con realtà corali differenti fra loro per stile, genere musicale, didattica, vocalità, formazione e organico, ma accumunati dall’amore per la musica e dalla cura e l’impegno con cui si dedicano a quest’attività ricca di grandi soddisfazioni, stimolando lo scambio e la collaborazione tra associazioni".

r.spe.