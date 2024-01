Che musica alla festa del Tricolore. Suona la banda delle fiamme gialle

In occasione del 227° anniversario della nascita della prima bandiera tricolore, questa domenica 7 gennaio, la storica banda musicale della Guardia di Finanza salirà sul palco del teatro Valli, per un concerto a conclusione della cerimonia istituzionale. La banda del corpo delle fiamme gialle, diretta dal maestro e colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, eseguirà brani di solenni compositori come Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli, Ottorino Respighi, Antonio D’Elia e Nino Rota. Per l’occasione, fuori dal teatro, come alta rappresentanza, ci saranno diversi uomini e mezzi delle diverse specializzazioni della Guardia di Finanza, dal comparto aereonavale alle unità cinofile fino a soccorso alpino ed atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Verrà altresì predisposto un gazebo con materiale in-formativo e promozionale. Già nella giornata dell’Epifania in realtà, al pomeriggio, il complesso della Guardia di Finanza si esibirà in piazza Prampolini con una formazione diretta per l’occasione dal capitano, maestro e vicedi-rettore Dario Di Coste. Una storia gloriosa quella della banda musicale nata nel 1926, riunendo le diverse fanfare che fin dal 1883 erano state istituite presso alcuni reparti del corpo. Il complesso artistico conta 102 esecutori provenienti da diversi conservatori italiani selezionati tramite concorsi pubblici. Nel corso degli anni si è esibita nelle più prestigiose sedi musicali italiane, dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli passando per il teatro dell’Opera di Roma, e ha affiancato numerosi artisti di fama mondiale, da Andrea Bocelli a Katia Ricciarelli, da Renzo Arbore a Gianni Morandi, Albano Carrisi e Cecilia Gasdia.

Per i cittadini interessati a partecipare alla cerimonia al teatro Valli (che quest’anno vedrà un video saluto di Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento, la lectio magistralis di Ezio Mauro e un convegno tra sindaci sul palco) si sono aperte ieri pomeriggio le prenotazioni: per prenotarsi basterà collegarsi al link www.comune.re.it/festadeltricolore inserendo il proprio nome e cognome e l’indirizzo email, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’incontro avrà inizio alle 11,15 ed è necessario presentarsi al Valli al massimo entro le 11, con la prenotazione stampata o su cellulare.