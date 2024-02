Che risate con ’La palla al piede’

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "La palla al piede", con Andrea Ferrari, spettacolo incentrato sul passato di ciascuno, perché tutti nella vita abbiamo, e possiamo essere, una palla al piede. Il rapporto generazionale, l’educazione, l’accettazione della propria vecchiaia, la bellezza dei bei tempi andati e l’adeguarsi a un presente e futuro sempre più ardui da accettare. Un misto tra comicità e umorismo con spunti riflessivi dove non mancano le caratterizzazione in vernacolo emiliano e la musica con canzoni dove anche il pubblico è protagonista. Un appuntamento consueto e atteso dal pubblico alla vigilia della Festa degli innamorati. Un monologo esilarante con protagonisti gli eventi che portano ciascuno di noi ad avere una palla al piede. Novanta minuti di battute, caratterizzazioni, canzoni e dialetto.